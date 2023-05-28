Дмитриенко сообщил о краже имущества из квартиры экс-возлюбленной Рапунцель

|
Алексей Панков
Алексей Панков 48 0

По заявлению пострадавшего, супруга вынесла из жилища бытовую технику и другие вещи.

Дмитриенко сообщил о краже имущества из квартиры экс-возлюбленной Рапунцель

Фото: Instagram* / olyarapunzel

Читайте нас в: Дзен Новости

Ольга Рапунцель обокрала жилье бывшего возлюбленного Дмитрия Дмитриенко. Об этом пострадавший сообщил изданию StarHit.

Мужчина заявил, что девушка не явилась на слушание по бракоразводному процессу. Пока Дмитрий был в суде, Ольга обокрала его квартиру. Рапунцель вместе с мамой вынесли из апартаментов бытовую технику и другое имущество, утверждает пострадавший. Дмитриенко подчеркнул, что у него есть записи с камер наружного наблюдения, которые он намерен использовать в суде.

Также он добавил, что подозревал супругу в намерениях развестись. Девушка просила оформить свои доли в квартире на дочек.

«Видимо, в тот момент жена уже задумывалась о том, что хочет расстаться. А потом я узнал, что Оля принимает ухаживания другого мужчины. Еще какое-то время я пытался сохранить семью», — рассказал мужчина.

Сейчас супруги должны решить, кому достанутся три квартиры. Одну пара получила в качестве приза в конкурсе «Человек года в ДОМе-2», другую — пара взяла в ипотеку. Третью жилплощадь Рапунцель купила на общие накопления.

«Не готова давать ему дочек»: звезда «Дома-2» Рапунцель обвинила Дмитренко во вранье и преследовании

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Дмитренко обратился в правоохранительные органы из-за нежелания Ольги Рапунцель видеться ему с дочерьми. Мужчина рассказал, что пытался навестить наследниц, но дверь ему не открыли.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Спасший Машу Шейх врач сделал предложение возлюбленной на концерте певицы
20:30
Захарова вскрыла националистические идеи США
20:12
Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу
20:08
Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
19:52
Экономический железный занавес: как США постепенно «превращается» в СССР
19:30
Дмитриенко сообщил о краже имущества из квартиры экс-возлюбленной Рапунцель

Сейчас читают

Кричат, нарушают и подавляют: как выявить абьюзера на работе
Точно в цель: российские войска уничтожили позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Просто надень это! Стилист составила ТОП-5 способов омоложения с помощью одежды
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023