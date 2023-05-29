В Джубге произошел сильный пожар в гостевом доме

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Площадь возгорания составила более восьмисот квадратных метров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; 5-tv.ru

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Яркое огненное зарево не позволило уснуть этой ночью жителям курортного поселка Джубга Краснодарского края. Там загорелся гостевой дом.

Пламя сначала охватило крышу, а потом перекинулось на третий этаж. Пожар с черными клубами дыма был настолько сильным, что его видели жители даже соседних поселков.

Прибывшие на место спасатели долго не могли справиться с огнем. В какой-то момент крыша здания не выдержала и обрушилась. Площадь возгорания составила более восьмисот квадратных метров. К этой минуте огонь потушен. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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