В Джубге произошел сильный пожар в гостевом доме

Яркое огненное зарево не позволило уснуть этой ночью жителям курортного поселка Джубга Краснодарского края. Там загорелся гостевой дом.

Пламя сначала охватило крышу, а потом перекинулось на третий этаж. Пожар с черными клубами дыма был настолько сильным, что его видели жители даже соседних поселков.

Прибывшие на место спасатели долго не могли справиться с огнем. В какой-то момент крыша здания не выдержала и обрушилась. Площадь возгорания составила более восьмисот квадратных метров. К этой минуте огонь потушен. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.