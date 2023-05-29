МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма после слов о «смерти русских»

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Игорь Рязов
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МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма после слов о «смерти русских»

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

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Политик из США теперь разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Информация об этом появилась в базе ведомства.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивается американский политик, в ведомстве не уточнили.

Линдси Грэм — американский политик-республиканец. Является старшим сенатором США от штата Южная Каролина. На днях пресса растиражировала его слова об «инвестициях в смерть русских». Он якобы сказал, что Вашингтон никогда так удачно не тратил деньги, как на поддержку Украины.

Минувшим днем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Линдси Грэма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев вырвал из контекста слова сенатора США Линдси Грэма о «смерти русских».

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