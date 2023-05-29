Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Ранее предложение о денонсации ратифицировали в Госдуме.

Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он устанавливал равновесие сил государств — участников двух военно-политических союзов — Организации Варшавского договора и Организации Североатлантического договора (НАТО) — на пониженных уровнях и ограничивал возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии соприкосновения.

Но, как отметили в Госдуме РФ, из-за расширения НАТО на восток и изменения сил в регионе, договор потерял свою актуальность.

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