Суд вынес приговор мошенникам за вымогательство денег у Тины Канделаки и ее мужа

Суд вынес приговор в отношении владельцев двух Telegram-каналов, причастных к вымогательству денег у Тины Канделаки. Как стало известно 5-tv.ru, по соответствующей статье обвиняются три человека — Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко.

«Все обвиняемые приговорены к восьми годам тюремного заключения и штрафу в 500 тысяч рублей», — рассказал источник.

По версии следствия, злоумышленники создали специальную группу, чтобы выманивать деньги у известных личностей из России. В качестве инструмента обвиняемые использовали шантаж, угрожая опубликовать секретные сведения об этих личностях.

Так, в своих Telegram-каналах вымогатели разместили материалы, порочащие работу и личную жизнь Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко. За удаление этих постов злоумышленники потребовали 470 тысяч рублей, в противном случае интернет бы увидел и другие компрометирующие подробности о жизни супругов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.