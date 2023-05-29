Суд вынес приговор мошенникам за вымогательство денег у Тины Канделаки и ее мужа

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 45 0

Авторы двух Telegram-каналов пытались выманивать у известной телеведущей деньги с помощью шантажа и компрометирующих материалов.

Суд вынес приговор мошенникам за вымогательство денег у Тины Канделаки и ее мужа

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Суд вынес приговор в отношении владельцев двух Telegram-каналов, причастных к вымогательству денег у Тины Канделаки. Как стало известно 5-tv.ru, по соответствующей статье обвиняются три человека — Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко.

«Все обвиняемые приговорены к восьми годам тюремного заключения и штрафу в 500 тысяч рублей», — рассказал источник.

По версии следствия, злоумышленники создали специальную группу, чтобы выманивать деньги у известных личностей из России. В качестве инструмента обвиняемые использовали шантаж, угрожая опубликовать секретные сведения об этих личностях.

Так, в своих Telegram-каналах вымогатели разместили материалы, порочащие работу и личную жизнь Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко. За удаление этих постов злоумышленники потребовали 470 тысяч рублей, в противном случае интернет бы увидел и другие компрометирующие подробности о жизни супругов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.

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Суд вынес приговор мошенникам за вымогательство денег у Тины Канделаки и ее мужа

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