Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 349

Суд республики приговорил бывшую сотрудницу Telegram-канала NEXTA к шести годам колонии по нескольким статьям уголовного кодекса.

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Фото: Щеглов Леонид / ТАСС

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Приговоренная в Белоруссии к шести годам заключения россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.

«Наш консул в понедельник, 10 апреля, посетил Софью Сапегу. <…> От нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — передает ТАСС слова Маскалева.

Уточняется, что техническими деталями процедуры передачи Сапеги российской стороне будут заниматься правоохранительные органы.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором признанного властями Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Самолет авиакомпании Ryanair, в котором находилась пара, был посажен в аэропорту Минска якобы из-за угрозы теракта на борту. Затем правоохранительные органы Белоруссии арестовали Протасевича и Сапегу по подозрению в организации массовых беспорядков.

Позднее россиянка призналась, что в Telegram-канале раскрывала информацию и личные данные белорусских силовиков. Девушку обвинили сразу в нескольких статьях уголовного кодекса. В декабре того же года Сапега обратилась к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. В мае 2022 года суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд столицы заочно арестовал журналиста Илью Красильщика по делу о фейках о российской армии.

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