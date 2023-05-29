ВС РФ нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Удар был нанесен по авиационной технике и складам украинских войск.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Конашенков.

«В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — добавил он.

По данны МО РФ, все цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.

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