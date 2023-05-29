«Может распасться»: политика Лондона медленно ведет Великобританию к развалу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Первый министр Уэльса Дрейкфорд предупредил об угрозе распада Великобритании

«Может распасться»: политика Лондона медленно ведет Великобританию к развалу

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

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Соединенное королевство накрыла волна забастовок на фоне рекордной инфляции, однако дело не только в этом.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд предупредил, что Великобритания может развалиться на части из-за проводимой Лондоном неолиберальной политики. Своим предостережением для федеральных властей он поделился в интервью газете The Guardian.

По словам государственного деятеля, спасти ситуацию еще возможно, однако для этого нужно гарантировать каждому жителю королевства соблюдение и защиту его прав, в том числе, на получение государственных услуг и обеспечение финансовой безопасности.

«Великобритания может распасться, если не будет восстановлена в „солидарный союз“», — прокомментировал Дрейкфорд.

По словам политика, связи между британскими регионами ослабли. На это в значительной степени повлиял приход к власти Маргарет Тэтчер, которая сильно ограничила вмешательство государства в экономику. После, считает министр, ситуацию только ухудшалась, а Лиз Трасс фактически подвела королевство к черте.

Авторы материала обратили внимание на то, что Уэльс последнее время все чаще выступает за свою независимость, однако пока отделения от Великобритании сильнее всего жаждет Шотландия. Там около 50% жителей выступают за новую жизнь вне Лондонской политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что британцы резко раскритиковали визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

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