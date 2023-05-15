Прислужник-попрошайка: британцы резко раскритиковали визит Зеленского в Лондон

|
Рита Миронова
Рита Миронова 20

Читатели Daily Mail раскритиковали визит Зеленского в Лондон на встречу с Сунаком

Прислужник-попрошайка: британцы резко раскритиковали визит Зеленского в Лондон

Фото: Reuters / POOL

Читайте нас в: Дзен Новости

Досталось и премьер-министру Великобритании, который в очередной раз пообещал пакет военной помощи Киеву.

Британцы остались крайне недовольны визитом Владимира Зеленского в Лондон. Читатели Daily Mail в буквальном смысле раскритиковали украинского президента и высказали свое мнение насчет истинных мотивов его встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Попрошайка снова здесь! Он никогда не прекратит клянчить деньги»;

«Улыбчивый прислужник любит тратить чужие деньги»;

«Зеленский никогда не перестанет просить еще, еще и еще», — возмутились читатели британского издания.

При этом некоторые британцы обвинил Риши Сунака в том, что он доводит страну до нищеты и голода. Мол, Великобритании сейчас нужно думать и кормить своих граждан, которые пытаются выжить в новых экономических условиях.

«Наша страна едва может сама себя прокормить и согреться, нам самим нужна помощь, чтобы справиться с дороговизной жизни и топливным кризисом», — написал один из читателей.

В этот же день Сунак объявил о новом пакете военной помощи Украине. Армия получит сотни зенитных ракет и сотни беспилотников более 200 километров дальности. Решение Великобритании передать Киеву ракеты Storm Shadow в России назвали крайне враждебным шагом.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским.

+15° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

16:17
ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции
16:12
Прислужник-попрошайка: британцы резко раскритиковали визит Зеленского в Лондон
16:00
«Создает сложности»: зачем французские колесные танки AMX-10RC передали Украине
16:00
«Троица» Андрея Рублева: какие тайны зашифрованы в знаменитой иконе
16:00
Икону «Троица» Андрея Рублева вернули церкви
15:46
«С этим можно жить»: у звезды «Пацанок» Натальи Гончаровой диагностировали рак

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Знаем, чего ждать»: как результаты выборов в Турции повлияют на Россию
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп