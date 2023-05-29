Сняла обручальное кольцо: Дрожжина отреклась от приговоренного к тюрьме Цивина

Наталья Георгиевна не торопится на свидание к мужу. Неужели последние 40 лет их связывал лишь незаконный бизнес?

Семейная жизнь фигурантов громкого дела о мошенничестве в отношении вдовы актера Алексея Баталова круто изменилась после оглашения обвинительного приговора. Заслуженный артист РСФСР Михаил Цивин решением суда был отправлен в тюрьму на пять лет, а его сообщница и, по совместительству, супруга актриса Наталья Дрожжина, которая отделалась условным сроком, отреклась от заключенного, передает сайт StarHit.ru.

Журналисты заметили, что 74-летняя Дрожжина избавилась от обручального кольца. Кроме того, стало известно, что артистка перестала брать трубки даже с незнакомых номеров — старается всеми силами избежать общения с мужем.

Как отмечала Татьяна Киреенко — защитница интересов семьи Баталова, Дрожжина на заседании суда много играла — когда ей предоставили реплику на заседании, она «начала терять дар речи», однако после неожиданно обрела его в перерыве и начала громко ругаться с подельником.

«Она элегантно свалила вину на Цивина, потому что за содержание договоров отвечал он, с нотариусом был знаком он — вот такая любовь. Бизнес делали вместе, а сидеть — отдельно», — прокомментировала адвокат.

Кроме того, как утверждается в материале, 76-летний Цивин во время слушаний рисовал супруге сердечки на стекле и пытался передать письмо. Однако конверт попал в руки к судебному приставу — Дрожжина даже не взглянула в строну мужа.

Цивин и Дрожжина были осуждены после трехлетних разбирательств по делу о мошенничестве. По версии следствия, семейная пара втерлась в доверие к жене и дочери Баталова и незаконным путем завладели его наследством.

Примечательно, что в колонию общего режима попал и нотариус печально известной пары, с помощью которого были осуществлены документальные аферы с имуществом знаменитого актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цивин обжаловал приговор по делу о хищении наследства Баталова.