Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах: что это значит

Подписание закона стало логичным шагом в ответ на действия Запада, который нарушал принятые договоренности.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал ряд важных законов, влияющих на ситуацию в России и мире. Самый важный из них — о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано в 1990 году между странами НАТО и Варшавского договора. Так для военного баланса устанавливались квоты на оружие: танки, бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и вертолеты.

Запад условия не соблюдал. Поэтому в 2007-м Россия приостановила участие в ДОВСЕ и оставалась участником формально. А теперь окончательно вышла из договора.

Также сегодня Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение нашей страны и Киргизии о создании объединенной региональной системы ПВО.