Прощай, холостая жизнь: Федора Смолова заподозрили в скорой женитьбе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Футболиста Федора Смолова заподозрили в скорой женитьбе на новой избраннице

Прощай, холостая жизнь: Федора Смолова заподозрили в скорой женитьбе

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

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На безымянном пальце у девушки спортсмена Карины Истоминой заметили кольцо с бриллиантом.

В личной жизни 33-летнего футболиста Федора Смолова, по всей видимости, ожидаются большие перемены. К такому выводу пришли поклонники спортсмена, заметившие на безымянном пальце правой руки его девушки Карины Истоминой кольцо с бриллиантом. Об этом пишет 7Дней.ru.

Смолов встречается с 29-летней Истоминой уже несколько месяцев и, похоже, «созрел» до официального оформления отношений, решили пользователи соцсетей. Футболист известен своими многочисленными романами и любовными похождениями, однако ни одну из своих возлюбленных он до сих пор не водил под венец.

Так, например, несколько лет длился роман Смолова с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой, который начался, когда девушке еще не было 18 лет. Ходили упорные слухи об их помолвке и скорой свадьбе, однако в декабре прошлого года стало известно о расставании пары. Знаменитости даже удалили из соцсетей все фотосвидетельства их романа.

Сразу после разрыва с Юмашевой появились слухи о новой избраннице Смолова — первой вице-мисс России-2018 Виолетте Тюркиной, которую спортсмен якобы отбил у миллиардера Дмитрия Мазепина. Однако уже в начале весны Смолова стали часто видеть на мероприятиях с диджеем Кариной Истоминой. В мае знаменитости подтвердили отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Татьяна Васильева получила предложение руки и сердца в 76 лет.

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