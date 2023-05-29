Актриса Татьяна Васильева получила предложение руки и сердца в 76 лет

Народная артистка России Татьяна Васильева отказала мужчине, который настойчиво добивался свидания с ней, и даже сделал предложение руки и сердца. Дважды разведенная звезда театра и кино давно не верит в брак, она долго избегала нового кавалера, но однажды согласилась с ним встретиться. Пожалела, в очередной раз утвердилась в своем решении оставаться свободной.

От первого мужа Анатолия Васильева актриса родила сына Филиппа. От второго, он также был коллегой по творческому цеху, Георгия Мартиросяна — дочь Елизавету. Последний союз распался еще в 1995 году, и с тех пор в ЗАГС Татьяна Григорьевна не стремится. Но мужского внимания она не лишена и в 76 лет. Правда, с претендентами на сердце не всегда везет.

В шоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналов Васильева рассказала о настырном поклоннике, который сломил стену отказов и добился встречи. Мужчина оказался немного моложе, но жизни в нем актриса не почувствовала, а становиться утешением не пожелала. На свидание кавалер явился с целым набором для мемуаров — папки, альбомы с фотографиями… И принялся жаловаться на сложную судьбу.

«Я уже поняла, что дело плохо, но вошла, и он меня увидел. Он сразу начал плакать и рассказывать, как у него все сложилось в жизни. Там были дедушки на фотографиях, бабушки, внуки. А у меня такой характер, что я сразу начинаю сочувствовать», — поделилась артистка.

Мужчина так увлекся своими душещипательными рассказами, что затянул излияния на добрых полтора часа. Он так утомил спутницу, что и сам это понял, а после неудавшегося свидания даже не пытался настаивать на следующем. Этот ухажер оказался бывшим военным, как и многие предыдущие кандидаты — быстро разочаровал и наскучил.

«Я надеюсь, что он все понял, поэтому больше не посягал на мое время», — так закончила свою историю Васильева.

Народная артистка заявила, что не ждет и не ищет любви, а потому даже самому положительному кавалеру не стоит и стараться обратить на себя ее внимание. Знаменитость хочет лишь покоя и не приемлет вмешательства в сложившийся быт и режим. Она уже была замужем дважды, еще раз начинать, подстраиваться под другого человека, идти на уступки — звезда более не намерена.

Сейчас Васильева сосредоточена на работе как никогда. Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает актриса и как из-за стремления помочь наследникам она разругалась с давним другом Станиславом Садальским.