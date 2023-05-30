Стало известно об отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США

Прежде на инициативы Вашингтона относительно переговоров представителей двух стран Пекин отвечал лишь молчанием.

Китай отказал США во встрече министров обороны Ли Шанфу и Ллойда Остина в Сингапуре. Об этом сообщается в статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление Пентагона от 29 мая. По мнению авторов материала, так Пекин продемонстрировал границы предварительного сближения между двумя державами.

«Китай отклонил просьбу США о проведении встречи между их руководителями оборонных ведомств в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре в предстоящие выходные», — пишет издание.

Штаты не впервые предложили Пекину провести переговоры между главами оборонных ведомств. Как подчеркнул помощник главы военного министерства США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, в ответ на инициативы Вашингтона относительно встреч, или хотя бы телефонных звонков, Пекин прежде не реагировал. По его словам, американская сторона пыталась наладить связи с КНР, и Ллойд Остин по-прежнему «верит в важность открытых линий» общения.

При этом издание Financial Times, ссылаясь на собственных информаторов, заявляло, что диалог министров обороны маловероятен. В первую очередь в связи с персональными санкциями США против Ли Шанфу, введенными еще в 2018 году Источники отмечали — едва ли Белый дом снимет эти ограничения.

О попытках Пентагона наладить диалог с военным ведомством КНР в своей статье высказывались обозреватели и издания Bloomberg. Еще в начале мая было известно, что стремления американцев не находят отклика у китайских коллег. Также авторы обращали внимание читателей на перспективы — высказывалось мнение, что даже если встреча состоится, она будет «неловкой для обеих сторон».

Отношения между Китаем и Штатами стали напряженнее после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году в рамках азиатского турне. КНР считает остров своей территорией и резко реагирует на поддержку его независимости со стороны других государств. Несмотря на этот известный факт Пелоси привезла конгрессменов на Тайвань и провела там два дня.

Ранее 5-tv.ru выяснял, с какой целью вознамерилась посетить остров британский политик, экс-премьер страны Лиз Трасс.