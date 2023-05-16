«Ее, как говорится, не жалко»: зачем Лиз Трасс летит на Тайвань

Политолог Светов сравнил запланированный полет Лиз Трасс с громким визитом Нэнси Пелоси.

Очередной международный скандал устроила Лиз Трасс. Отставному британскому премьеру все не сидится — она продолжает разъезжать с гастролями по миру. Теперь она выступит на Тайване — с призывом к западному миру идти на войну с Китаем. Ожидается, что в ходе поездки бывший премьер встретится с высокопоставленными членами тайваньского правительства.

Политолог и публицист Юрий Светов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, зачем Трасс собирается нагнетать атмосферу между Тайванем и Китаем, а также для чего это нужно Западу.

Здесь нужно разделить общую стратегию, которая существует у стран Запада по отношению к Китаю и личные интересы Лиз Трасс.

Светов предложил вспомнить историю Бориса Джонсона, который был назначен премьер-министром для того, чтобы выполнить главную задачу — вывести Англию из ЕС. Он это сделал и его убрали. По словам эксперта, сам Джонсон воспринял это крайне болезненно. Он суетился, искал себе место в политике, но безуспешно. Сейчас о нем не видно и не слышно. Светов считает, что в таком же положении оказалась и Трасс.

«У нее была своя задача, с которой она не справилась, вылетела мгновенно из премьер-министров. А в политике ей хочется остаться, поэтому она ищет себе место, куда ей пойти. Женщина молодая, амбициозная. Ей хочется приложить свои силы куда-то. Вот ей и дали. Ее, как говорится, не жалко», — заметил эксперт.

Также он вспомнил визит Нэнси Пелоси на Тайвань, которую, по его словам, также было не жалко. Она выполнила провокационную роль и ее убрали с председателей сената.

«В Штатах говорят о том, что все внимание надо переводить на Китай, как его остановить и так далее. И у Европы сейчас такая же задача», — объясняет Юрий Светов.

Эксперт уточняет, что это нужно американцам, а Европа придерживается такой же позиции, как и США.

«Они готовы разорвать взаимовыгодные отношения с Китаем, как они это сделали с Россией. Но, чтобы не они были инициаторами, они занимаются провокационными действиями. Полет Лиз Трасс об этом же», — утверждает Светов.

Это нужно для того, чтобы у Китая была громкая реакция на такой шаг.

«И тогда власти Европы скажут: «Вот видите, как Китай отреагировал, мы разрываем отношения!» — объяснил политолог.

Эксперт отмечает, что это «простая игра, в которой есть фигуры, выполняющие свою роль, и потом их выкидывают оттуда».

Также Светов уточнил, что военный конфликт не нужен Западу, так как они видят, что происходит в противостоянии России и Украины. Их надежды на победу Киева — призрачны. А уж в ситуации Тайваня и Китая очевидно, что будет. Тут вопрос: «Кто понесет больший ущерб в этом конфликте?»

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