Экс-советник главы Пентагона: Запад не может смириться с самостоятельностью России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Бывший высокопоставленный военный чиновник уверен, что противостояние Москвы и Вашингтона — глубинная идеологическая проблема.

Экс-советник главы Пентагона: Запад не может смириться с самостоятельностью России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Запад не желает мириться с сильной и самостоятельной Россией, а потому продолжает накачивать Украину оружием и обострять конфликт на территории этой страны. Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы», — сказал он.

НАТО как организация, полагает офицер, намеренно избегает мирных переговоров по ситуации на Украине, так как не хочет признавать свое поражение в соперничестве с Москвой. Соединенные Штаты и их союзники, уверен Макгрегор, всегда хотели и пытались ослабить Россию, отличающуюся уникальной национальной идентичностью и культурой.

По мнению экс-советника главы Пентагона, западный путь развития оказался несостоятельным по всем фронтам. Все больше европейцев, добавил он, поддерживают Россию, признавая плачевное состояние своей цивилизации. В то же время РФ выбирает собственную дорогу и только «выигрывает от этого».

Как писал ранее 5-tv.ru, полковник Макгрегор практически обвинил США в разжигании конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не оставил Москве выбора, а потом стал давить ее санкциями.

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