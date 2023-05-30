Оставили за кадром: как США оправдывают свой экономический упадок

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 12 0

Сенатор Пушков рассказал о неприятной правде, которую попытались скрыть в США

Оставили за кадром: как США оправдывают свой экономический упадок

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Во многом процветание американской экономики зависит от внешнего финансирования.

Америка пытается оправдывать свой экономический кризис с помощью любопытного факта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Алексей Пушков.

В течение последних 20 лет рост американских экономических показателей совпадает с повышением потока государственного долга штатов. Политик отмечает, что его увеличение приобрело неконтролируемый характер еще в начале 2000-х годов. Сейчас он растет в геометрической прогрессии.

«Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов. Эту неприятную деталь пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром», — заявил Пушков.

Сейчас рост экономики Америки превысил их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов. Именно эту неприятную информацию решили утаить американские власти и пропагандисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден согласовал с Конгрессом повышение потолка госдолга США.

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