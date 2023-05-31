Мощная стихия: крупные реки вышли из берегов на востоке Румынии
Несколько крупных рек вышли из берегов из-за проливных дождей в Румынии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Manning; 5-tv.ru
Несколько крупных трасс размыли селевые потоки.
Несколько крупных рек вышли из берегов из-за проливных дождей на востоке Румынии. В результате улицы одного из городов оказались затоплены.
Мощные потоки на огромной скорости сносили припаркованные автомобили, как игрушечные — в результате пострадали десятки машин. Несколько крупных трасс размыли селевые потоки. На ликвидацию последствий стихии брошены группы спасателей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Северной Осетии из-за подмыва опоры обрушился мост между селами.
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