Мощная стихия: крупные реки вышли из берегов на востоке Румынии

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Несколько крупных рек вышли из берегов из-за проливных дождей в Румынии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Manning; 5-tv.ru

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Несколько крупных трасс размыли селевые потоки.

Несколько крупных рек вышли из берегов из-за проливных дождей на востоке Румынии. В результате улицы одного из городов оказались затоплены.

Мощные потоки на огромной скорости сносили припаркованные автомобили, как игрушечные — в результате пострадали десятки машин. Несколько крупных трасс размыли селевые потоки. На ликвидацию последствий стихии брошены группы спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Северной Осетии из-за подмыва опоры обрушился мост между селами.

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