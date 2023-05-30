В Северной Осетии из-за подмыва опоры обрушился мост между селами
Пострадавших, к счастью, нет.
Фото, видео: Telegram / mchs_rso_a; 5-tv.ru
Ливни едва не привели к трагедии в Северной Осетии. Мощные потоки одной из рек подмыли опоры моста на дороге между селами. В итоге обрушились два пролета переправы. В воде оказались почти 60 метров конструкции. К счастью, в этот момент там никого не было, обошлось без пострадавших.
Но всего за несколько часов на месте происшествия выросла большая пробка. Для водителей организовали несколько объездных путей. Кроме того, власти региона сообщили, что одна из упавших опор повредила газовую трубу и коллектор. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.
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