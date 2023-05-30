«Наше все» на склад: в Риге демонтировали памятник Александру Пушкину

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Демонтированный в Риге памятник Пушкину передадут Союзу художников Латвии

«Наше все» на склад: в Риге демонтировали памятник Александру Пушкину

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

Попытки переписать историю уже вошли в привычку латвийских чиновников

В Риге по решению властей демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину в центральном парке Кронвальда. Об этом сообщает местное издание Delfi. Затем информацию подтвердила в Twitter вице-мэр Риги Линда Озола.

«Памятник поэту Александру Пушкину перенесен на склад», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что впоследствии монумент будет передан в Музей Союза художников Латвии. Местные власти утверждают, что установка данной скульптуры в парке «не соответствовала нормативным актам». Ранее решение о демонтаже памятника утвердили в Рижской думе.

Только за последние полгода памятник Александру Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли.

Впрочем, попытки переписать историю уже вошли в привычку латвийских чиновников. Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, которая практически полностью искоренила советское наследие в монументальном искусстве, в особенности после начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Прибалтика ненавидит Россию.

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

12:30
Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией
12:20
В Минобороны назвали число задействованных для атаки на Москву беспилотников
12:16
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА
12:12
«Наше все» на склад: в Риге демонтировали памятник Александру Пушкину
12:08
Путин уволил Алису Безродную с должности замминистра юстиции
12:06
Вучич анонсировал встречу с российским послом

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023