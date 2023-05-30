Шойгу: российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в Киеве

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Армия России максимально жестко реагирует на действия боевиков ВСУ.

Шойгу: российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich

Читайте нас в: Дзен Новости

За последние дни были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, а также поражен зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

«Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции», — заявил Шойгу.

По его словам, используя вооружение НАТО, власти Киева продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан.

«Наши Вооруженные Силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков», — заключил Шойгу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как было опубликовано видео уничтожения вышки связи ВСУ дроновым тараном.

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.06
0.09 85.90
-0.02
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

14:10
Шойгу: украинская армия потеряла более 16 тысяч боевиков за месяц
14:06
«Алчные и кровожадные»: сенатор от ДНР Никонорова об атаке беспилотников на Москву
13:57
В Мытищах иномарка попала в ДТП, а после въехала в толпу на тротуаре
13:48
Шойгу: российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в Киеве
13:42
«Максимально оперативно»: политолог оценила работу спецслужб в ходе атаки дронов
13:34
«Вынуждены подстраиваться»: Анисина ответила на слухи о расставании с Джигурдой

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023