Опубликовано видео уничтожения вышки связи ВСУ дроновым тараном

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Цель была успешно поражена.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Спецоперация

Эксклюзивные кадры были сняты беспилотником, который сам стал непосредственной боевой единицей. Дрон 87-го отдельного стрелкового полка выполнял разведку на авдеевском направлении, где обнаружил вышку связи ВСУ.

Объект находился вне зоны досягаемости артиллерии, было принято решение ликвидировать его незамедлительно. Коптер ударил по технике противника и уничтожил ее.

Тема:
Спецоперация
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