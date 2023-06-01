«Не могу больше»: что делать, если ребенок погружен в депрессию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Психолог Майнгардт: детей с депрессивными мыслями следует оперативно отвести к специалисту

«Не могу больше»: что делать, если ребенок погружен в депрессию

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Во время диалога важно, чтобы подросток чувствовал, что его понимают.

Большинство подростков, покончивших с собой, — а это около 80% — предупреждали родителей о том, что они устали от жизни, а 11% говорили о своих намерениях в день смерти. Об этой печальной статистике рассказал психолог Игорь Майнгардт.

Врач озвучил алгоритм действий для родителей, чей ребенок говорит о желании покончить с собой. Чаще всего мамы и папы узнают о суицидальных мыслях детей из их частных дневников, социальных сетей или при личном разговоре.

Если вы оказались в подобной ситуации, то эксперт советует не откладывать разговор на потом. Но также не стоит начинать беседу, находясь в повышенном эмоциональном состоянии.

«Прежде чем вы начнете разговор, успокойтесь сами: дети считывают настроение и эмоции родителей. В момент кризиса им очень важно знать, что дом — это безопасное место, а взрослые, которым он может доверять, обладают моральными ресурсами для помощи», — цитирует Майнгардта издание Газета.ру.

Специалист рекомендует во время диалога с ребенком соблюдать тактичность, а после этого как можно скорее обратиться ко врачу. В такой непростой ситуации не стоит оставлять детей одних, но также не нужно надоедать им своим присутствуем. Психолог отметил, что в переходном возрасте подростки могут произносить фразы, которые так или иначе связаны с суицидом.

Увидев подобные фразы в переписке ребенка, не стоит набрасываться на него с криками или тащить к врачу. Лучше начните диалог с обычного вопроса: «Ты в порядке?»

Попытайтесь избежать фраз про школу и друзей во время беседы. Также старайтесь задавать открытые вопросы, на которые ребенок не сможет ответить «да» или «нет».

Главное, чтобы во время диалога подросток почувствовал, что его понимают. Не пытайтесь сразу предлагать варианты решения проблемы, это может привести к прекращению диалога. Психолог рекомендует спросить у ребенка, что можно с этим сделать, а также выразить понимание.

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