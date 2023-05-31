Концерты Ольги Бузовой отменили в двух городах в Израиле

Два концерта российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой отменили в Израиле, что были запланированы на июнь. Это следует из данных на сайте оператора Biletru.co.il.

Знаменитость должна была выступить 8–9 июня в городах Хайфа и Беэр-Шева. По какой причине они были отменены — неизвестно. Однако билеты на концерт в Бузовой в Тель-Авиве все еще в продаже.

Сама же певица пока никак не комментировала ситуацию. Но некоторые израильские СМИ сообщают, что выступления поп-дивы могли отменить из-за политических активистов, которые выступают против спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова решила спеть для фанатов вживую и без музыки. Звезда опубликовала в своем личном блоге отрывок песни «Верни».