Концерты Ольги Бузовой отменили в двух городах в Израиле

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Сама певица пока никак не комментировала ситуацию. Однако израильская пресса утверждает, что всему виной местные активисты.

Концерты Ольги Бузовой отменили в двух городах в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Два концерта российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой отменили в Израиле, что были запланированы на июнь. Это следует из данных на сайте оператора Biletru.co.il.

Знаменитость должна была выступить 8–9 июня в городах Хайфа и Беэр-Шева. По какой причине они были отменены — неизвестно. Однако билеты на концерт в Бузовой в Тель-Авиве все еще в продаже.

Сама же певица пока никак не комментировала ситуацию. Но некоторые израильские СМИ сообщают, что выступления поп-дивы могли отменить из-за политических активистов, которые выступают против спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова решила спеть для фанатов вживую и без музыки. Звезда опубликовала в своем личном блоге отрывок песни «Верни».

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