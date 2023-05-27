Вот это голос: Ольга Бузова спела для фанатов вживую и без музыки

Звезда исполнила композицию прямо на улице. После — заметила, что ей срочно нужен отдых.

Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свой голос без фонограммы. Телезвезда опубликовала в личном блоге исполнение нескольких строчек своей песни «Верни».

По словам девушки, это не единичный случай, когда она решила спеть для фанатов. Поделиться следующим видео Бузова пообещала уже на следующий день.

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Некоторое время назад Бузова выложила снимки в купальнике. Фанаты отметили, что девушка не угадала с размером. Фанаты не оценили выбор певицы и начали шутить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова рассказала о ЧП, которое с ней произошло по дороге в Москву на концерт. Девушка едва не опоздала на выступление из-за поломки поезда в Краснодаре.

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