Вот это голос: Ольга Бузова спела для фанатов вживую и без музыки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Ольга Бузова вживую спела для своих фанатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Звезда исполнила композицию прямо на улице. После — заметила, что ей срочно нужен отдых.

Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свой голос без фонограммы. Телезвезда опубликовала в личном блоге исполнение нескольких строчек своей песни «Верни».

По словам девушки, это не единичный случай, когда она решила спеть для фанатов. Поделиться следующим видео Бузова пообещала уже на следующий день.

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Некоторое время назад Бузова выложила снимки в купальнике. Фанаты отметили, что девушка не угадала с размером. Фанаты не оценили выбор певицы и начали шутить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова рассказала о ЧП, которое с ней произошло по дороге в Москву на концерт. Девушка едва не опоздала на выступление из-за поломки поезда в Краснодаре.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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