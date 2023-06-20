«Патриотические песни патриотическим песням рознь»: Алексей Романоф о Матвиенко

Написанные специально под эту тематику песни не смогут поднять боевой дух.

Надуманная патриотика никому не нужна. Своим мнением Алексей Романоф поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Если специально начинаешь писать патриотические песни, этому никто не поверит. Главное, чтобы это было от сердца. <…> Думаете, можно обмануть людей? Нет, они же сердцем чувствуют. <…> Нужно внутри искренне желать что-то создать, чтобы поднять дух, например, тогда у тебя получится хорошая патриотическая песня», — убежден композитор.

В пример Романоф поставил Игоря Матвиенко, которые пишет не патриотические композиции, а именно славянские, тем не менее его вклад в русскую культуру неоценим.

«Никто столько не написал с использованием славянской мелодики смыслов этих всех. И он крутой, он очень крутой, он замечательный композитор. И делал он это абсолютно честно», — отметил Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф сравнил группу «Винтаж» с религией и философией.