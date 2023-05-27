«Винтаж» — это религия»: Романоф о философии группы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 45 0

Для музыкального коллектива композитор написал такие хиты как «Плохая девочка», «Ева, я любила тебя» и другие.

«Винтаж» — это религия»: Романоф о философии группы

Фото: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

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Алексей Романоф назвал группу «Винтаж» религией. Своим мнением о концепции музыкального коллектива композитор поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Изначально все равно это была и глубина, и ирония, и где-то очень сильная и серьезная философия. Для поклонников группы, их много достаточно, это практически религия — «Винтаж», — делится своим мнением Романоф.

По признанию композитора, провокация в клипе была красивой оберткой, с помощью которой получалось привлекать внимание публики. Тем не менее внутри этой обертки, по убеждению Романофа, была своя философия. А каждый альбом был уникален своей собственной концепцией.

«Это такой был girl power. Такая немножечко феминистическая история: „Я все сама“. Хотя, конечно, со мной», — смеется Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Романоф отпраздновал 45-летие.

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