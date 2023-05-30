«Ваша земля стала для меня родной»: вещи Чуриковой передали нижегородскому музею

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Реквизиты Чуриковой переедали Музею Нижегородского кино

«Ваша земля стала для меня родной»: вещи Чуриковой передали нижегородскому музею

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Актриса написала много записок для жителей Костово.

Для российской актрисы Инны Чуриковой город в Нижегородской области Костово стал очень значимым. Он знаменит своими живописными местами и этим всегда притягивает кинематографистов. В этом городе прошел Первый Открытый Российский Кинофестиваль «КстоКино». При помощи нижегородского правительства и администрации Кстовского муниципального округа провести это мероприятие стало возможным. Об этом рассказало издание dni.ru.

В 1994-м году режиссер Андрей Кончаловский снял в этой области фильм «Курочка Ряба». Роль Аси в этой картины сыграла актриса Инна Чурикова. После съемок множество реквизитов, которыми пользовалась актриса попали в Музей Нижегородского кино. Среди них: стаканы, вилки, пивные кружки. Также актриса передала музею большое количество своих автографов и записки для жителей Костово.

«Костовчане. Ваша земля стала для меня родной. Будьте счастливы!» — написала Чурикова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на могиле Чуриковой нашли странный предмет после похорон.

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