На Украине объяснили отключение света во всей стране

Какие проблемы возникли у Киева с электроэнергией?

Появилась официальная информация о причинах отключения света по всей Украине. Оказалось, что сбой в системе произошел из-за отключения высоковольтных линий. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

«Около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате срабатывания противоаварийной автоматики частично обесточены потребители ряда областей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в некоторых жилых домах в центре Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. Сообщалось, что проходит работа над восстановлением электроснабжения в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Киева Кличко назвал причину воздушной тревоги в украинской столице.