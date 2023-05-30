На Украине объяснили отключение света во всей стране
На Украине объяснили отключение света во всей стране срабатыванием автоматики
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
Какие проблемы возникли у Киева с электроэнергией?
Появилась официальная информация о причинах отключения света по всей Украине. Оказалось, что сбой в системе произошел из-за отключения высоковольтных линий. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».
«Около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате срабатывания противоаварийной автоматики частично обесточены потребители ряда областей», — говорится в сообщении.
До этого стало известно, что в некоторых жилых домах в центре Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. Сообщалось, что проходит работа над восстановлением электроснабжения в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика.
Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Киева Кличко назвал причину воздушной тревоги в украинской столице.
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