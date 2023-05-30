«Я играю»: Путин пошутил про свою занятость в будние дни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 101 0

Путин в шутку заявил, что играет в видеоигры по будням

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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У главы государства поинтересовались, увлекается ли он видеоиграми.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что играет в видеоигры и отметил, что делает это и по будням. На тему использования современных технологий для скрашивания досуга он пошутил во время посещения посвященной креативной экономике выставке, которая прошла в центре «Зотов».

Один из участников выставки задал вопрос главе государства. Он поинтересовался, играет ли Путин в видеоигры по выходным.

«Я в будние дни играю», — ответил российский президент.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках выставки также пообщалась с Путиным. Она рассказала, что уход компаний, которые реализовывали свою деятельность в России в креативной индустрии, открыл дорогу отечественным организациям, которые производят конкурентоспособные товары.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обсудил с главой Якутии проблему безработицы в регионе.

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