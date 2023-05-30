Собянин рассказал, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Мобильные бригады были сформированы в кратчайшие сроки.

Собянин рассказал, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Работники городских медицинских организаций трудились в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА. О работе столичных медиков в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что вся необходимая помощь пострадавшим в результате атаки украинских дронов была оказана на месте.

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома», — написал мэр Москвы.

Собянин также сообщил, что к полудню 30 мая были сформированы мобильные бригады. Они состоят из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС.

Такие бригады продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима. Социальные службы города остаются на связи с людьми, добавил мэр российской столицы.

Утром 30 мая в нескольких районах Москвы была зафиксирована атака украинских БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это работали системы противовоздушной обороны.

Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, а также Генпрокуратуры. Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве расследуют в Следственном комитете.

Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь.

Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Мэрия Москвы поручила оперативно устранить последствия атаки беспилотников.

Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин прокомментировал работу ПВО во время атаки беспилотников на Москву.

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