Погиб охранник пункта временного размещения в Белгородской области при обстреле ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 32 0

Еще два человека получили ранения, им провели операцию.

Погиб охранник пункта временного размещения в Белгородской области при обстреле ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Охранник пункта временного размещения (ПВР) в Белгородской области погиб при обстреле украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Пострадавшим провели операцию. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения граждан в Белгородской области

Губернатор отметил, что три попадания пришлись на жилой, административный корпус и проходную. В результате оказалась пробита кровля, оконные проемы и выбиты стекла. Также пострадали две легковые машины. В этом пункте были размещены жители Середы.

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