Погиб охранник пункта временного размещения в Белгородской области при обстреле ВСУ
Еще два человека получили ранения, им провели операцию.
Фото: 5-tv.ru
Охранник пункта временного размещения (ПВР) в Белгородской области погиб при обстреле украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки», — написал губернатор в личном Telegram-канале.
Пострадавшим провели операцию. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую помощь.
Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения граждан в Белгородской области
Губернатор отметил, что три попадания пришлись на жилой, административный корпус и проходную. В результате оказалась пробита кровля, оконные проемы и выбиты стекла. Также пострадали две легковые машины. В этом пункте были размещены жители Середы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву.
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