В МАГАТЭ заявили об отсутствии прямых рисков передачи ВСУ боеприпасов с ураном

Боеприпасы с обедненным ураном не создают прямых радиологических рисков. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что организация следит за ситуацией и готова изучить последствия от использования таких снарядов.

В конце апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в ходе письменного интервью депутату Кенни Макаскиллуоту признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат тысячи снарядов для танков Challenger 2, часть из них — с обедненным ураном. Лондон, что примечательно, не берет на себя ответственности в случае опасности — не отслеживает методы использования оружия украинскими боевиками. Более того, не придется потом даже ликвидировать последствия применения боеприпасов — к англичанам такого требования не предъявляют.

«Важно понимать, что, в отличие от того, что может произойти в Запорожье, это не создает непосредственную радиологическую чрезвычайную ситуацию. Это риск иной природы», — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ также сообщил, что агентство планирует усилить свое присутствие на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что миссия организации будет отслеживать наличие на месте оружия, проверять, откуда ведется огонь — с периметра или наоборот, в направлении станции.

«Мы будем, в отличие от прежних задач, внимательнее наблюдать за соблюдением принципов безопасности, которые связаны с военными действиям, милитаризацией, атаками на станцию, всем тем, что раньше не входило в сферу внимания нашей миссии», — добавил Гросси.

По мнению главы МАГАТЭ, ситуация вокруг ЗАЭС крайне нестабильно. Он считает удачей тот факт, что до сих пор боевые действия в Запорожской области не спровоцировали катастрофу. Ранее 5-tv.ru рассказывал о принципах безопасности на атомной станции, которые помогут исключить вероятность трагедии.