Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 июня Сегодня, 6:39 В России Эфирная новость 24 24

Стали известны новые законы, которые вступят в силу с 1 июня

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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