Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 июня

Эфирная новость 24 0

Стали известны новые законы, которые вступят в силу с 1 июня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Нововведения коснутся разных сфер жизни.

С 1 июня в силу вступает ряд новых законов.

  • Теперь граждане смогут отказаться от передачи своих биометрических персональных данных, а также данных детей. Для этого нужно написать заявление в МФЦ. Также, россиянам разрешат оформлять инвалидность в дистанционном формате.
  • С начала лета изменятся даты выплат некоторых пособий. Так, единая детская выплата будет поступать на карту третьего числа каждого месяца, выплаты из материнского капитала — пятого. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца.
  • Любители путешествий вновь смогут получить загранпаспорт сроком действия на десять лет. Также туристы смогут возвращать часть средств, потраченных на летний отпуск. Путевки должны быть оплачены картой Мир».
  • Центробанк начнет поэтапное повышение минимального взноса по ипотеке, а Минпромторг расширит список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ужесточат требования к выпуску отечественных автомобилей и ввозу импортируемых.
  • С 1 июня пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсий.
+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.69
0.63 86.51
0.61
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

6:54
В Европе пройдет первый чемпионат по сексу: можно ли интим рассматривать как вид спорта
6:45
Придут финансы и любовь: когда делать денежную стрижку в июне 2023
6:39
Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 июня
6:26
Камни-талисманы: какие украшения для привлечения денег могут оказать обратный эффект
6:13
«Не звезда, а просто папа»: как сейчас живет композитор Григорий Гладков
6:00
Расчеты «Град» разносят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Привлекательность доллара снижается: как РФ и Китай нанесли удар по экономике США
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023