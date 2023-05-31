Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 июня
Стали известны новые законы, которые вступят в силу с 1 июня
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru
Нововведения коснутся разных сфер жизни.
С 1 июня в силу вступает ряд новых законов.
- Теперь граждане смогут отказаться от передачи своих биометрических персональных данных, а также данных детей. Для этого нужно написать заявление в МФЦ. Также, россиянам разрешат оформлять инвалидность в дистанционном формате.
- С начала лета изменятся даты выплат некоторых пособий. Так, единая детская выплата будет поступать на карту третьего числа каждого месяца, выплаты из материнского капитала — пятого. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца.
- Любители путешествий вновь смогут получить загранпаспорт сроком действия на десять лет. Также туристы смогут возвращать часть средств, потраченных на летний отпуск. Путевки должны быть оплачены картой Мир».
- Центробанк начнет поэтапное повышение минимального взноса по ипотеке, а Минпромторг расширит список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ужесточат требования к выпуску отечественных автомобилей и ввозу импортируемых.
- С 1 июня пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсий.
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