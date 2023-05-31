На Дальнем Востоке открылись первые филиалы фонда «Защитники Отечества»

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Первыми они стали не только для региона, но и для всей страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отделения фонда «Защитников отечества» открылись на Дальнем Востоке. Причем, первыми они оказались не только для региона, но и для всей страны. Главная задача этих центров — индивидуальный подход к каждому участнику спецоперации.

Это и реабилитация, и помощь родственникам, и сбор гуманной помощи. Первые результаты работы уже есть. О них расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

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