В подмосковном Орехово-Зуево загорелся ТЦ «Феникс»

В Орехово-Зуево загорелся торговый центр «Феникс». Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

На данный момент известно о том, что пожар начался на втором этаже здания около 08:40 по московскому времени. На кадрах видно, как из окон торгового центра валит густой черный дым, на месте много пожарных.

По информации МЧС, возгорание на площади 110 квадратных метров локализовали к 09:47. Повреждения получили в результате пожара два торговых павильона. Между тем эвакуацию персонала не проводили, пострадавших не зафиксировали.

Открытое горение ликвидировали в 10:15.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сильный пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.