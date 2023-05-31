В подмосковном Орехово-Зуево загорелся ТЦ «Феникс»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Пожарные до сих пор борются с огнем.

Фото, видео: Telegram / mosoblproc; 5-tv.ru

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В Орехово-Зуево загорелся торговый центр «Феникс». Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

На данный момент известно о том, что пожар начался на втором этаже здания около 08:40 по московскому времени. На кадрах видно, как из окон торгового центра валит густой черный дым, на месте много пожарных.

По информации МЧС, возгорание на площади 110 квадратных метров локализовали к 09:47. Повреждения получили в результате пожара два торговых павильона. Между тем эвакуацию персонала не проводили, пострадавших не зафиксировали. 

Открытое горение ликвидировали в 10:15.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сильный пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

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