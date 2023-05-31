«Вызывает беспокойство»: в ЕК подготовили план ускоренной интеграции стран Балкан в ЕС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Еврокомиссия подготовила план ускоренной интеграции стран Балкан в ЕС

«Вызывает беспокойство»: в ЕК подготовили план ускоренной интеграции стран Балкан в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / christophe vandercam

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Глава организации Урсула фон дер Ляйен призвала «принять меры для восстановления спокойствия».

Еврокомиссия подготовила план ускоренной интеграции стран Балкан в Евросоюз. Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Словакии, пишет ТАСС.

«Недавняя напряженность вызывает беспокойство… Я повторяю призыв ко всем сторонам отойти от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия. Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По плану: вовлечение государств в единый рынок ЕС, внедрение региональной экономики, новые реформы и увеличение объема средств, которые выделяются всем государствам-кандидатам на вступление в Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в ЕС не могут одновременно принять в свой состав Киев и Анкару.

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