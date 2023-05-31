Вычисляют продавцов жилья и машин: в России появилась новая схема мошенников

Аферисты делают ставку на беспокойство за сохранность больших денег.

Мошенники переориентировались на тех, кто недавно получил крупную сумму на счет. Они вычисляют участников сделок по продаже жилья или машины, а также тех, кому положены значительные выплаты. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Аферисты делают ставку на беспокойство за сохранность больших денег и сообщают их владельцам об угрозе. Потенциальная жертва готова пойти на многое, чтобы не потерять состояние, в том числе — перевести их на якобы безопасный счет.

О таких манипуляциях уже сообщили первые пострадавшие. Банки и правоохранительные органы напоминают, что любые подозрительные звонки следует немедленно прерывать.