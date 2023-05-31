Вычисляют продавцов жилья и машин: в России появилась новая схема мошенников

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Мошенники в России начали вычислять участников сделок по продаже недвижимости и автомобилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; 5-tv.ru

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Аферисты делают ставку на беспокойство за сохранность больших денег.

Мошенники переориентировались на тех, кто недавно получил крупную сумму на счет. Они вычисляют участников сделок по продаже жилья или машины, а также тех, кому положены значительные выплаты. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Аферисты делают ставку на беспокойство за сохранность больших денег и сообщают их владельцам об угрозе. Потенциальная жертва готова пойти на многое, чтобы не потерять состояние, в том числе — перевести их на якобы безопасный счет.

О таких манипуляциях уже сообщили первые пострадавшие. Банки и правоохранительные органы напоминают, что любые подозрительные звонки следует немедленно прерывать.

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Вычисляют продавцов жилья и машин: в России появилась новая схема мошенников

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