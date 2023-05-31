Стал известен мотив убийства главы дагестанского села Рубас

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 318 0

МВД Дагестана: предварительным мотивом убийства главы села Рубас стал конфликт из-за недвижимости

Стал известен мотив убийства главы дагестанского села Рубас

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Мужчины враждовали многие годы, но что же могло привести в кровавой расправе?

После задержания подозреваемого в убийстве главы села Рубас в Дербентском районе МВД Дагестана опубликовало оперативное видео задержания. Мужчина признался в содеянном и раскрыл мотив, который подтолкнул его к совершению преступления.

По данным регионального МВД, 58-летний местный житель добровольно сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он рассказал, что у него с убитым был длительный конфликт из-за недвижимости. Конфликт не удавалось решить мирным путем.

«Он мои дома продал, этот человек меня сделал бомжом», — заявляет на видео задержанный.

Подозреваемого доставили в отделение для проведения дальнейших следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава села был застрелен, когда выходил из здания администрации. Как уточнил пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов, чиновник скончался от огнестрельного ранения в грудь в области сердца.

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