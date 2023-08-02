Алексей Романоф: «Чайковский — основоположник поп-музыки»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 012 0

Алексей Романоф назвал Чайковского основоположником поп-музыки

Фото, видео: Личный архив Алексея Романоф; 5-tv.ru

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Сам Романоф написал такие песни как «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя», «Раневская»

Алексей Романоф назвал Чайковского основоположником поп-музыки. Как создать востребованную композицию, музыкант поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По словам Романоф, чем больше музыкант отдает энергии в создание своего произведение, тем более долгоиграющим оно становится. Если популярная песня по своей природе сиюминутна, то знаменитая композиция остается в сердцах слушателей на долгое время.

«Есть ведь музыка, которой и 200 лет, и 150 лет. Правда же? И мы до сих пор с удовольствием ходим в театры и слушаем Чайковского. Личном я с огромным удовольствием это делаю, а он вообще основоположник поп-музыки. То есть он первый прямую бочку (разновидность партий ударных инструментов, когда удар в большой барабан („бочку“) звучит на каждую долю. — Прим.ред.) использовал то, что техно», — поделился своим открытием Романоф.

По словам экс-солиста группы «Винтаж», Петр Ильич Чайковский применял эту ритмичную музыку в своем балете «Лебединое озеро».

«Нужно частенько обращаться к истокам, откуда это. А он (Чайковский — Прим.ред.) в свою очередь послушал Бизе (французский композитор периода романтизма — Прим.ред.) в Париже, „Кармен“ (опера Жоржа Бизе в четырех актах — Прим.ред.). И потом приехал и уже здесь написал „Евгений Онегин“. Не копируя, просто вдоховляясь», — заключил Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Романоф заявил, что некоторые артисты — эксгибиционисты.

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