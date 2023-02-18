«Я знаю, что ты меня слышишь»: Арбенина трогательно простилась с умершей Пальцевой
Диана Арбенина написала умершей Пальцевой о том, как любит ее
Фото: Instagram* / larisapaltseva
Директор работала со многими звездами российской эстрады. Вместе с ними скорбят и пользователи.
Певица Диана Арбенина написала трогательные слова умершему директору группы «Ночные снайперы» Ларисе Пальцевой. Артистка расчувствовалась, излив душу в социальных сетях.
«Лорка! Я знаю, что ты меня слышишь. Я очень люблю тебя, и я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — говорится в сообщении.
Некоторое время назад стало известно о смерти Пальцевой из социальных сетей музыкального коллектива. Причины смерти пока не сообщаются. Директор работала не только с Арбениной, на ее счету работа с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и исполнительницей Аллой Пугачевой. Со знаменитостями вместе скорбят и юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, о какой болезни может говорить хрипота Пугачевой.
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