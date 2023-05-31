«Есть какие-то проблемы»: как люди превращаются в маньяков

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Эксперт Бертовский: многие маньяки в детстве получили травмы

«Есть какие-то проблемы»: как люди превращаются в маньяков

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Эксперт на примере печально известных преступников рассказал, почему у людей появляется тяга к убийствам.

Преподаватель МГУ и эксперт в области криминалистики Лев Бертовский заявил, что большинство маньяков получили травмы в детстве.

В качестве примера он назвал одних из самых резонансных серийных убийц в истории России: «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина и Андрея Чикатило.

«Везде мы видим, что есть какие-то проблемы. Возьмем Пичушкина. В детстве его мама уронила», — рассказал эксперт изданию «Страсти».

Бертовский рассказал, что, по слухам, брата Чикатило съели каннибалы во время Голодомора. Это, в свою очередь, могло оказать влияние на психологическое состояние будущего преступника.

Также он страдал от недержания, что делало его постоянным объектом насмешек. Данный факт может легко привести к психологической травме в детском возрасте.

Эксперт рассказал еще про одного маньяка, который в детстве увидел, как одну девочку сбила машина. Он подбежал к месту происшествия и вместо шока или других «классических» реакций почувствовал, что хочет это повторить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как опознать маньяка в социальных сетях.

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