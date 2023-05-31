Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами по НАТО в Осло

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

На заседании планировали обсуждать в том числе вступление Швеции в Альянс. Почему турецкая сторона не примет в дискуссии участия?

Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами по НАТО в Осло

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не приедет на встречу с коллегами НАТО в Осло, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт.

Отмечается, что на заседании должны были обсуждать в том числе прием Швеции в Альянс. По словам Хюитфельт, данный вопрос важен для норвежцев с точки зрения безопасности. К тому же, считает она, Швеция выполнила все условия, «поэтому нет абсолютно никаких оснований, чтобы заставлять ее ждать».

«Я поднимала данную тему несколько раз, когда встречалась с турецким министром иностранных дел. К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу, поскольку в четверг состоится первая сессия турецкого парламента», — сказала Хюитфельт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Белоруссии Александра Лукашенко, НАТО рискует развязать глобальный конфликт. Из-за действий Альянса угроза нависла над всем миром.



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