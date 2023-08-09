«Я много чего хочу»: Алексей Романоф поделился своими тайными желаниями

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 45 0

В 45 лет певец Алексей Романоф продолжает мечтать

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

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Как признается музыкант, с возрастом он стал более сомневающимся в себе и сентиментальным.

В свои 45 лет Алексей Романоф продолжает мечтать. Своими планами на будущее певец и композитор поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Очень многие люди в моем возрасте и положении уже ничего не хотят. Добились всего. Считают, что всего, и уже ничего не хотят. Я много чего хочу еще», — поделился певец.

Как признается сам композитор, сейчас ему интересно развиваться в театральном направлении и создании масштабных шоу, а также работать с оперными певцами. Тем не менее, исполнитель надеется, что и на этом круг его интересов не перестанет разрастаться.

«По крайней мере мне сейчас очень интересно во все это играть и этим заниматься. У меня пока нет успехов в этой сфере, то есть то, что я записываю эту музыку, еще не значит, что эта музыка стала чем-то нужным и востребованным. Я пока только записал. И очень хочу, чтобы это понравилось людям, я хочу это донести максимально до людей», — признается Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также знаменитость сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Николай Басков повлиял на творчество Алексея Романоф.

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