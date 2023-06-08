«С поп-артистов на оперных суперзвезд»: как Басков повлиял на Алексея Романоф
Николай Басков перевернул жизнь Алексея Романоф
Фото, видео: Личный архив Алексея Романоф; 5-tv.ru
Автора поп-песен «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» теперь увлекает классическое искусство.
Николай Басков перевернул жизнь Алексея Романоф. Об этом певец и композитор рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.
В 2017 году Романоф написал для Николая Баскова альбом «Верую» на духовную тематику. По признанию композитора, с оперным и эстрадным певцом они долго шли к этой работе.
«Там даже были такие заигрывания с крупной формой. Это все симфонический оркестр, хор Свешникова (музыкальный коллектив, в репертуар которого входят классические и современные произведения хоровой музыки — Прим.ред.), Кремль, инсталляция Андрея Рублева на заднем фоне», — рассказывает Романоф.
После создания этих музыкальных произведений Романоф продолжил работать с представителями классического искусства. И постепенно внимание музыканта с поп-артистов переключилось на оперных суперзвезд.
«Я очень этого хотел. Посмотрим, что из этого получится, потому что это только вот сейчас все потихонечку выходит и публикуется», — рассказал композитор.
Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».
Ранее 5-tv.ru писал, что Романоф назвал Лолиту Раневской современного времени.
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