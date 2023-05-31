В Сколково сообщили, что последствия кибератаки устранены

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 20 0

Продолжается настройка и оптимизация блоков, подвергшихся атаке хакеров.

В Сколково сообщили, что последствия кибератаки устранены

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Работоспособность основных информационных систем и ключевых цифровых сервисов «Сколково» восстановлена, сообщили в пресс-службе фонда.

«Восстановлена работа основных информационных ресурсов: официального сайта sk.ru, электронной почты, финансовых и аналитических систем», — сообщили в «Сколково».

Также в пресс-службе добавили, что восстановлен доступ в личный кабинет резидентов.

IT-команда Фонда продолжает работы по полному устранению последствий кибератаки и усилению информационной защиты «Сколково». Специалисты продолжают работу по настройке и оптимизации блоков, подвергшихся атаке.

В фонде добавили, что правоохранительные органы продолжают расследовать кибератаку на базу данных организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число кибератак на клиентов российских банков выросло на 60%.

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В Сколково сообщили, что последствия кибератаки устранены

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