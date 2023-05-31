«Немного постройнела»: Анастасия Волочкова показала свою истощенную фигуру

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 775 0

Балерина Анастасия Волочкова показала заметно постройневшую фигуру в купальнике

«Немного постройнела»: Анастасия Волочкова показала свою истощенную фигуру

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Комментаторы не остались равнодушными к исхудавшей балерине.

Балерина Анастасия Волочкова продолжает привлекать к себе внимание. Артистка сильно похудела и тут же разместила фотографию в своем личном блоге.

На снимке Волочкова позирует в салатовом боди напротив зеркала. Артистка не могла оставить своих фанатов без текстового сопровождение к фотографии.

Исхудавшая Волочкова позирует перед зеркаломИсхудавшая Волочкова позирует перед зеркалом. Фото: Instagram* / volochkova_art

«Я, кажется, еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера, например, поела один раз в день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже», — написала артистка в своем личном блоге.

Комментаторы, как всегда, не остались равнодушными. Подписчикам показалось, что с нынешней фигурой Волочкова похожа на мужчину.

«Не догоняет, что у женщин бедра должны быть. Радуется, что все больше мужская фигура…плечи, как у атлета»;

«Не женская фигура. Может быть я не права?» — пишут подписчики балерины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Анастасия Волочкова спит без трусов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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