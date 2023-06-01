Скрытая опасность: какие последствия может спровоцировать переедание фруктов

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Терапевт Константинова: переедание фруктов грозит аллергией и отравлением

Скрытая опасность: какие последствия может спровоцировать переедание фруктов

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

Читайте нас в: Дзен Новости

Вкусные, сочные, спелые и сладкие плоды несут в себе массу серьезных последствий для организма, если не соблюдать норму. Какая она для мужчин и для женщин?

Летний сезон — не только жаркая пора, но и время разнообразия фруктов. Однако плоды, кажущиеся на первый взгляд полезными, несут в себе массу негативных последствий для организма в некоторых случаях. В беседе с изданием Газета.ру врач-терапевт Марина Константинова рассказала, чем может обернуться переедание фруктами.

Так, среди основных последствий — аллергические реакции и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. К примеру, если человек съест одно яблоко, организм насытится полезными микроэлементами, а если полкило и более — высока вероятность вздутия живота, диареи, тошноты и рвоты. То же самое и с цитрусовыми. Переедание ими грозит чаще всего аллергией: зудом кожи, отеком слизистых, слезотечением.

«А употребление большого количества граната или лимона могут спровоцировать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и вызвать боль в животе, изжогу, а при наличии хронических заболеваний, таких как гастрит и язвенная болезнь желудка, спровоцировать их обострение. Переедание сладких фруктов — банана, хурмы, винограда или черешни, приводит к повышению уровня сахара в крови и может быть причиной увеличения массы тела», — добавила специалист.

При этом даже незначительное количество съеденных обработанными определенными добавками фруктов может вызвать отравление. И чем больше человек употребит их, тем тяжелее и опаснее будут последствия. В любом случае, вне зависимости от выращивания фруктов Константинова порекомендовала придерживаться определенной порции: женщинам в день съедать порядка 150-200 граммов фруктов, а мужчинам — 200-250 граммов. Тогда риск столкнуться с серьезными последствиями значительно снижается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому категорически нельзя есть клубнику.

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

8:53
Скрытая опасность: какие последствия может спровоцировать переедание фруктов
8:37
Классика в новом облике: чем новая «Русалочка» может удивить зрителя, а чем расстроить
8:25
День Северного флота: 290 лет исполнилось главному корабельному объединению России
8:11
«Тысячи страниц»: НАТО подготовило секретный план на случай столкновения с РФ
7:57
Российские РСЗО «Смерч» поразили пункт ВСУ на запорожском направлении
7:43
Обострение ситуации в Косово: последние события

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1июня, для всех знаков зодиака
Президент Хорватии Миланович назвал украинское приветствие националистическим
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023