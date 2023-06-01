Следственный комитет занялся делом погибшей на борту самолета женщины

Причины смерти пассажирки самолета, летевшего из Сочи в Челябинск, выясняются. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства происшествия на борту авиакомпании «Уральские авиалинии» посредством осмотра места произошедшего, опроса свидетелей и проведения экспертиз.

Также проверку проводит и Свердловская транспортная прокуратура.

Трагичный инцидент произошел накануне, 31 мая. Около 15:30 на борту самолета Сочи — Челябинск скоропостижно скончалась пассажирка 1977 года рождения. Причины смерти не указаны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как женщина умерла по пути из Сочи в Челябинск.