«Бред какой-то»: Волочкова шокировала публику экстремальной диетой

Фанаты балерины обеспокоились за ее здоровье из-за экстремального рациона.

Экстремальная диета балерины Анастасии Волочковой не на шутку взволновала поклонников — в последнее время она усилила физические нагрузки и почти перестала есть.

«Вчера, например, поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона. Потому что на самом деле энергия не в пище, а в пространстве», — написала танцовщица в социальных сетях.

Она призналась, что чувствует себя «в отличной форме и легкости». Но лишь немногие фанаты отреагировали так, как хотелось знаменитости.

Некоторые ее похвалили за выдержку и отметили, что звезда выглядит хорошо. Однако многие подчеркнули, что Волочкова стала чрезмерно худой — подписчики предупредили, что такими темпами она может заболеть.

«Так мало еды? Это плохо для здоровья»;

«Бред какой-то. Есть нужно нормально и правильно»;

«Я очень надеюсь, что никакие девочки не пострадают от прочтения данного поста», — поделились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вред монодиеты наносят организму и почему после них толстеют.